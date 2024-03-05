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        Max Verstappen için Mercedes iddiası!

        Formula 1'de son 3 sezonun dünya şampiyonu Max Verstappen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınında yer alan habere göre; Red Bull'un Hollandalı sürücüsünün Mercedes takımına geçebileceği öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 10:22 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:26
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        Formula 1'de Lewis Hamilton'ın gelecek yıl için Ferrari ile anlaşmasının ardından gündem yaratan bir iddia daha ortaya atıldı.

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        F1'de üst üste 3 kez dünya şampiyonu olan Max Verstappen'in Hamilton'ın yerine Mercedes'e geçeceği iddia edildi.

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        Alman basınında yer alan habere göre; Hollandalı pilotun 2025'te Lewis Hamilton'ın yerini almak için en güçlü aday olduğu belirtildi.

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        Bu kararın alınmasında Red Bull takımındaki kaosun etkili olabileceği de ifade edildi.

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        Red Bull danışmanı Helmut Marko da, Max Verstappen - Mercedes iddialarına dair yaptığı açıklamada, "Eğer takımdan ayrılmak isterse, onun önünde durmayacağım" dedi.

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        Eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger'den ise konu hakkında ilginç bir açıklama geldi. Berger, "Christian Horner, Red Bull’da kalıyor. Adrian Newey - Helmut Marko ikilisi ayrılıyor. Max Verstappen ise Mercedes’e geçiyor" ifadelerini kullandı.

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        Red Bull, geçtiğimiz günlerde Christian Horner hakkındaki suçlamalarla gündeme gelmişti.

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        Hollanda medyası, Horner'ın bir çalışanına "uygunsuz" davranışlarda bulunduğunu iddia etmişti.

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