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        Maximum Uniq'de bahar müjdesi

        Maximum Uniq'de eğlence Mart ayında da devam edecek. Mekân, mart ayında tiyatro oyunlarından, konserlere, çocuk oyunlarından talk-show'lara kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 09:09 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:09
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        Bahar Müjdesi
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        İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'de eğlence Mart ayında da devam ediyor. Mekân, Mart ayında tiyatro oyunlarından, konserlere, çocuk oyunlarından talk-show’lara kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.

        Şener Şen, Demet Akbağ, Salih Bademci, Uğur Yücel, Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Serkan Keskin, Kerem Alışık, Okan Bayülgen gibi yıldız isimler, Maximum Uniq'te sahnede olacak.

        'Cimri'

        Maraton, 2 Mart’ta eskimeyen şarkıları, yumuşak sesi ile her dönemin sanatçısı Coşkun Demir, 'Tayfun Balarısı Orkestrası' eşliğinde Maximum Uniq Box’da başlayacak. Başrolünde Demet Akbağ ve Salih Bademci’nin yer aldığı ‘Aydınlıkevler’ oyunu 15 ve 23 Mart’ta Maximum Uniq’te olacak.

        Coşkun Demir

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        Okan Bayülgen’li ‘Richard’ oyunu; 6 Mart’ta, Kerem Alışık’ın oynadığı ‘Küheylan’ ise 16 Mart’ta Maximum Uniq’te sahnelenecek. 14 Mart’ta ‘Güldür Güldür Show’ misafirlerini kahkahaya boğacak.

        Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’in paylaştığı, 70 kişilik dev ekibiyle sezonun çok ses getiren prodüksiyonlarından birisi olan ‘Amadeus’ tiyatro oyunu; 4 ve 11 Mart’ta ilk kez Maximum Uniq sahnesinde olacak.

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        ‘Amadeus’

        Engin Günaydın’ın yazdığı ve başrolünde oynadığı ‘Hücreler’; 12, 13, 21 ve 22 Mart’ta sahnede olacak. 7, 14 ve 28 Mart’ta ‘Uyduruk Sonlar Yasemin Şefik’; 6 ve 27 Mart’ta Uğur Yücel’in Neyzen Tevfik’in hayatını oynadığı 'Neyzen Tevfik Hiç' oyunu sahnede olacak.

        Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği uluslararası tiyatro oyunu ‘Gomidas’: 9 Mart’ta tiyatroseverlerle buluşacak.

        'Neyzen Tevfik Hiç'

        Usta oyuncular Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın birlikte rol aldığı 'Kel Diva'; 18, 19 ve 20 Mart’ta 3 gün üst üste tiyatroseverlerle buluşacak. Serkan Keskin’in çok konuşulan 'Harpagon' performansıyla ‘Cimri’; 5 Mart’ta, 21 Mart’ta ‘Romeo Juliet’ uyarlaması olan ‘Verona Çıkmazı'; usta oyuncu Şener Şen’in başrolünde oynadığı ‘Zengin Mutfağı’ ise 25 ve 26 Mart’ta Maximum Uniq sahnesinde olacak. Serkan Keskin’in bir başka oyunu ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ ise 27 ve 28 Mart’ta seyirciyle buluşurken, 29 Mart’ta ise Emin Alper’in ilk tiyatro oyunu ‘Öteki’ sahnede olacak

        'Zengin Mutfağı'

        ÇOCUKLARA BAHAR MÜJDESİ

        3 Mart’ta ‘Seksen Günde Dünya Turu’; 10 ve 24 Mart’ta ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk'; 10 Mart’ta ‘The Illusionist – Enver Ertaş’, 16 Mart’ta ‘Oliver Twıst’; çocuk gösteri ve oyunları minik izleyiciler için Maximum Uniq’te olacak.

        ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk'

        MAXIMUM UNIQ’DE 90’LAR VE 2000’LER PARTİSİ

        Dj. Hakan Küfündür’ün setup başına geçtiği ‘Hakan Küfündür ile 90'lar ve 2000'ler Türkçe Pop Parti’ ile zamanda unutulmaz bir yolculuk sizleri bekliyor. Günümüz şarkılarını değil de hala eski müziklerle dans etmeyi seviyorsan, DJ Hakan Küfündür geniş repertuvarıyla 9 Mart’ta Maximum Uniq’de.

        DJ Hakan Küfündür

        MAXIMUM UNIQ MART AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

        2 MART CUMARTESİ... COŞKUN DEMİR

        3 MART PAZAR... SEKSEN GÜNDE DÜNYA TURU

        4 MART PAZARTESİ... AMADEUS

        5 MART SALI... CİMRİ

        6 MART ÇARŞAMBA... RICHARD

        6 MART ÇARŞAMBA... NEYZEN TEVFİK HİÇ

        7 MART PERŞEMBE... UYDURUK SONLAR YASEMİN ŞEFİK

        9 MART CUMARTESİ... GOMİDAS

        9 MART CUMARTESİ... HAKAN KÜFÜNDÜR İLE 90’LAR VE 2000’LER TÜRKÇE POP PARTİ

        10 MART PAZAR... GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK

        10 MART PAZAR... THE ILLUSIONIST

        11 MART PAZARTESİ... AMADEUS

        12 MART SALI... HÜCRELER

        13 MART ÇARŞAMBA... HÜCRELER

        14 MART PERŞEMBE... GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

        14 MART PERŞEMBE... UYDURUK SONLAR YASEMİN ŞEFİK

        15 MART CUMA... AYDINLIKEVLER

        16 MART CUMARTESİ... KÜHEYLAN

        16 MART CUMARTESİ... OLIVER TWIST

        18 MART PAZARTESİ... KEL DİVA

        19 MART SALI... KEL DİVA

        20 MART ÇARŞAMBA... KEL DİVA

        21 MART PERŞEMBE... VERONA ÇIKMAZI

        21 MART PERŞEMBE... HÜCRELER

        22 MART CUMA... HÜCRELER

        23 MART CUMARTESİ... AYDINLIKEVLER

        24 MART PAZAR... GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK

        25 MART PAZARTESİ... ZENGİN MUTFAĞI

        26 MART SALI... ZENGİN MUTFAĞI

        27 MART ÇARŞAMBA... NEYZEN TEVFİK HİÇ

        27 MART ÇARŞAMBA... SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

        28 MART PERŞEMBE... SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

        28 MART PERŞEMBE... UYDURUK SONLAR YASEMİN ŞEFİK

        29 MART CUMA... ÖTEKİ

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        #Maximum Uniq
        #Zengin Mutfağı
        #Öteki
        #neyzen tevfik

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