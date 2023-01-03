Sesli dinlemek için tıklayınız. 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'te eğlence 2023'te de tüm hızıyla devam ediyor. Mekân, yeni yılın ilk ayında muhteşem projeleri misafirleriyle buluşturacak.

7 Ocak’ta Esra Dermancıoğlu'nun tek kişilik gösterisi 'Biri Flört Mü Dedi?' ile 2023 sezonuna başlayacak olan mekan, 11 Ocak'ta Berfu ve Eser Yenenler'in kahkaha dolu gösterisi 'Çift Terapisi'ni misafirleriyle buluşturacak.

Richard

Maximum Uniq ile özdeşleşen kapalı gişe oyunlar yeni yılda da tiyatroseverlerle buluşacak. 11, 22 ve 28 Ocak tarihlerinde ‘Sırça’ 12 ve 23 Ocak'ta ‘Richard’, 13, 20 ve 27 Ocak'ta ‘Aydınlıkevler’ Maximum Uniq'te olacak. 19 Ocak'ta Yasemin Sakallıoğlu, 26 Ocak'ta ‘Habanera Makamı'yla Ali Poyrazoğlu tiyatroseverlere unutamayacakları bir müzik ve performans deneyimi yaşatacak. 28 Ocak’ta Esra Dermancıoğlu bir kez daha ‘Biri Flört Mü Dedi?’ ile sahnede olacak.

Nasreddin Hoca

ÇOCUKLARA MÜJDE

Yarıyıl tatilinde çocuklar için Serkan Keskin ve Taner Ölmez'li kadrosuyla kukla oyunu Nasreddin Hoca ve dünyaca ünlü gösteri Dinosaurs World Live minik misafirlerle buluşacak.

Dinosaur World Live

MAXIMUM UNIQ OCAK AYI PROGRAMI

• 7 Ocak Cumartesi… Esra Dermancıoğlu - Biri Flört Mü Dedi?

• 11 Ocak Çarşamba… Berfu Yenenler Eser Yenenler - Çift Terapisi

• 11 Ocak Çarşamba… Sırça

• 12 Ocak Perşembe… Richard

• 13 Ocak Cuma… Aydınlıkevler

• 19 Ocak Perşembe… Yasemin Sakallıoğlu

• 20 Ocak Cuma… Aydınlıkevler

• 21 Ocak Cumartesi… Nasreddin Hoca

• 22 Ocak Pazar… Sırça

• 23 Ocak Pazartesi… Richard

• 26 Ocak Perşembe… Habanera Makamı

• 27 Ocak Cuma… Aydınlıkevler

• 28 Ocak Cumartesi… Sırça

• 28 Ocak… Esra Dermancıoğlu - Biri Flört Mü Dedi?

• 28 Ocak Cumartesi… Nasreddin Hoca

• 31 Ocak - 4 Şubat… Dinosaur World Live