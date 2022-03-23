Maydanozun sağlığa faydaları 0:00 / 0:00

Maydanozun faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilen bir bitkidir. Hem sindirim sisteminde hem de bağışıklık sisteminde mucizevi faydaları olan maydanoz detoks için de yoğun bir şekilde kullanılır. Maydanoz ödem atmak isteyenler tarafından da tüketilir. Yemek ve salatalarda kullanılan maydanozun hem yaprakları hem de sapları birlikte tüketilmelidir. Bu yüzden maydanozun faydaları hakkında bilinmesi gereken her şeyi sizler için derledik.

Maydanozun Faydaları

Sağlıklı beslenmek isteyen kişilerin gün içinde en çok tüketmesi gereken bitkilerden biri maydanozdur. Sağlığa olan faydaları ile öne çıktığı için maydanoz yemek neye iyi gelir? sorusu son zamanlarda daha sık karşımıza çıkmaya başlamıştır. İşte maydanozun faydaları:

Kanser türlerinde koruma sağlar.

Vücutta bilinen ödem ve şişkinliklerin azalması için detoks suyu olarak tüketilebilir.

Bebeklerde nadir de olsa kum ve taş olabilir. Maydanoz tüketimi ile bu kum ve taşların düşmesi kolaylaşır.

Cilt güzelliği için fayda sağlar.

Kan dolaşımının düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Kas ve eklem ağrılarına iyi gelir.

Enfeksiyonların ve iltihapların iyileşme süreçlerini hızlandırır.

Mideyi rahatlatmaya yardımcı olur.

Yağ yakım sürecini hızlandırır.

Kan şekerini düşürmede etkilidir. Maydanozda K vitamini yüksek oranda bulunduğu için kemik sağlığına iyi gelir.

Adet dönemlerinde regl ağrılarının azalmasında etkili olabilir.

Kalp ve damar sağlığı dostudur.

A vitamini içeriği ile göz sağlığı için çok iyidir.

Tırnaklarda meydana gelen İltihapların kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur.

Hafızayı güçlendirir.

Saçlarda meydana gelen kepeklerin azalmasında etkilidir.

Maydanozun Zararları

Emziren kadınlar fazla maydanoz tüketiminden uzak durmalıdır.

Hamile kadınlarda aşırı maydanoz tüketimi uterus kasılmalarına sebebiyet verebilir.

Gut hastalığı olan kişiler tarafından az tüketimi tercih edilmelidir.

Cilt sağlığı için faydalı olsa da fazla tüketimi ciltte hassasiyete yol açar. Bu yüzden fazla tüketilmemeli.

Maydanoz Sapı Yenir Mi?

Maydanoz sapları genel olarak tüketilmez ancak sapları da yaprakları kadar faydalıdır. Maydanoz sapını yemek kemik sağlığına iyi gelir ve idrar yollarını temizlemeye yardımcı olur.

Maydanoz Tüketmek Böbreklere İyi Gelir Mi?

Maydanozun içeriğinde idrar söktürücü bileşenler yer alır. Bu yüzden böbrek sağlığı için de oldukça faydalıdır. Maydanoz sapının suyunun tüketimi böbrek taşı sorunlarına ve enfeksiyonlarına iyi gelir.

Düzenli Maydanoz Yemek Zayıflatır Mı?

Ödem ve şişkinlikleri atmada yardımcı olan bir bitki olduğu için zayıflama üzerindeki etkileri de merak konusudur. Maydanozun bileşenleri zayıflama süreçlerine oldukça olumlu katkı sağlar. Fitokimyasal ve antioksidan içeriği ile maydanoz toksinleri atmanızı sağlar. İştahı keserek tatlı yeme isteğini azaltır. Zayıflamada daha da etkili olması için limon ile birlikte tüketilebilir. Böylece yağ yakım sürecini hızlandırır.

Maydanozun Cilde Faydaları

Maydanoz cilt sağlığı için etkili bir besindir. İçeriğindeki bileşenler ile sivilce ve akne oluşumunu engellerken var olanların da iyileşme sürecini hızlandırır. Bunun yanı sıra çinko içeriği ile cildi yenileyen maydanoz cilt üzerinde meydana gelen kızarıklarında geçmesinde yardımcı oluyor.