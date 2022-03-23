Limon yağının saça faydaları 0:00 / 0:00

Saç sağlığı hem kadınlar hem de erkekler için önemli bir yere sahiptir. Saç hem genetik hem de dış etkenlerden dolayı yıpranabilir, dökülebilir ve nemini kaybedebilir. Bu yüzden kişiler doğal yağları kullanmayı tercih eder. Uçucu yağlar arasında yer alan limon yağı da saç sağlığı için en çok tercih edilen yağlar arasında yer almaya başlamıştır. Genel olarak aromaterapide kullanımı bilinen limon yağı saça iyi gelir mi? sorusu günümüzde de sık sorulmaya başlamıştır. Biz de sizler için merak ettiğiniz limon yağının faydalarını bir araya getirdik.

Limon Yağı Saça Faydaları

Limon yağının saç üzerindeki faydaları oldukça fazladır. İşte sağ sağlığı için limon yağı kullanımının faydaları:

Limon yağı C vitamini açısından oldukça zengin bir yağdır. Bu C vitamini içeriği saç tellerini güçlendirir ve sağlıklı bir hale getirir. Bu da saç tellerinin gürleşmesine yardımcı olur.

Limonun kepeği azaltıcı özelliği bulunur. Limon yağının içeriği de hem kepek oluşumunu engeller hem de var olan kepek sorununu çözer.

Limon yağının saç şekillendirici özelliği de vardır. Saçlarınıza şekil verdikten sonra şeklinin uzun süre güzel görünmesini sağlamak isterseniz limon yağını kullanabilirsiniz.

Limon yağı saç parlaklığına da iyi gelir.

Limon yağında sitrik asit bulunur. Sitrik asit saç için doğal bir renk açıcıdır. Saç rengini doğal renkler ile açmak isteyen kişiler su ile limon yağını karıştırarak saça sıkabilir. Güneş ile temas ettikçe saçın renginin açıldığını görebilirsiniz.

Limon yağı, yağlı saçlar için de kullanılır. Düzenli kullanıldığında saçtaki yağı azaltır.

Limon Yağı Saça Zararları

Limon yağının zararları hakkında ciddi uyarılar yapılmamaktadır. Ancak limon yağı da bir narenciye içeriğidir ve asidik oranı güneşle birlikte ciltte hassasiyetin artmasına yol açabilir. Özellikle yaz aylarında hassas cilde sahip olanlar kullandığında kafa derisinde kaşınma, kızarıklık ve döküntü meydana gelebilir.

Limon Yağı Saç Rengini Açar Mı?

Limonun renk açıcı özelliği bulunur. Bunun nedeni sitrik asit içeriğidir. Bu yüzden limon yağının saç rengini açıp açmadığını kişiler tarafından merak edilen sorular arasında yer alır. Bu sorunun cevabı ise evettir. Ancak limon yağını direkt olarak saça uygulamamalısınız. Limon yağını spreyli bir şişenin içinde su ile karıştırdıktan sonra temiz saç üzerine sıkabilirsiniz. Güneşle saçınız temas ettikçe saç renginin açıldığını göreceksiniz.

Limon Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Saç bakımı için limon yağı kullanımı oldukça basit tarifler ile kullanılabilir.

Saça su ya da diğer yağlar ile seyrelterek kullanılabildiği için bakım maskesi de yapılabilir. Limon yağı ile saç bakım maskesi için gerekli olan malzemeler ve yapılışı aşağıdaki gibidir:

4 yemek kaşığı doğal bal

4 tatlı kaşığı saf zeytinyağı

2 tatlı kaşığı limon yağı

Limon yağı saç bakım maskesi için yağı, balı ve zeytinyağını karıştırın. Ardından saç diplerinize masaj yaparak maskeyi uygulayın. Hazırladığınız maskeyi saçınızda 20 dakika beklettikten sonra yıkayın.