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Mayıs ayı ücretli çalışan istatistikleri verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artış gösterdi.

Mayıs ayı ücretli çalışan istatistikleri verisi açıklandı

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs 2020'de 11 milyon 534 bin 193 kişi iken bu yılın mayıs ayında yüzde 17,2 artışla 13 milyon 515 bin 264 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 16,1, inşaat sektöründe yüzde 43,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 13,4 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta, bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış kaydetti. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 yükseldi.

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