Mayıs ayına girilmesiyle birlikte yeni ayla ilgili aramalar arttı. Mayıs ayının önemli günlerini, haftalarını ve resmi tatilleri haberimizde paylaştık. İşte, detaylar...
MAYIS AYINDA RESMİ TATİL VAR MI?
Mayıs ayında bulunan resmi tatiller şu şekilde;
1 Mayıs: İşçi Bayramı ve Ramazan Bayramı Arefesi
2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı
19 Mayıs: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
2022 MAYIS AYI ÖZEL GÜNLER LİSTESİ
1 Mayıs: İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, Arefe Günü
1 – 7 Mayıs: Bilişim Haftası, Trafik ve İlk Yardım Haftası
2, 3, 4 Mayıs: Ramazan Bayramı
3 Mayıs: Dünya Basın Özgürlüğü Günü
5 Mayıs: Hıdırellez, Dünya Ebeler Günü, Çizgi Roman Günü
8 Mayıs: Dünya Erkekler Günü, Anneler Günü
10 Mayıs: Dünya Psikologlar Günü
10 – 16 Mayıs: Engelliler Haftası
12 Mayıs: Dünya Hemşireler Günü
12 – 18 Mayıs: Hemşireler Haftası
13 Mayıs: Dünya Peyzaj Mimarları Günü
14 Mayıs: Dünya Çiftçiler Günü, Dünya Eczacılık Günü
18 – 24 Mayıs: Müzeler Haftası
19 Mayıs: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 – 25 Mayıs: Gençlik Haftası
29 Mayıs: İstanbul’un Fethi
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