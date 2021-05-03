Mayıs ayı kira zammı ne kadar oldu? 2021 yılı Nisan ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklamamsının uzun süredir ev sahipleri kira zammı artış oranını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Mayıs ayı kira zammı ne kadar? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

2021 NİSAN AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Bilindiği üzere kira zamları bir önceki yılın aynı ayına göre gerçekleşen TÜFE artış oranı dikkate alınarak yapılıyor. Yani 2020 Nisan ayında kontrat imzalayan ve bu yıl kontratını yenileyecek kiracılar bir önceki yılın "Nisan" ayına göre bu yıl ki Nisan ayı sonunda gerçekleşen enflasyon oranını dikkate alarak kontratlarını yenileyecekler.

TÜİK tarafından açıklanan 2021 Nisan ayı enflasyon oranına göre; TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 oranında artış gösterdi. Buna göre de Nisan ayında kontrat yenileyecekler.

Buna göre 1000 (Bin) TL kira için geçtiğimiz yıl Nisan ayında kontrat imzalayan bir kiracı, bu yıl kontratını bin 171 liraya yenileyebilecek.