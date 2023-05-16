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Haberler İş-Yaşam Mayısta 561 milyon 123 bin 454 SED ödemesi
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"Mayısta 561 milyon 123 bin 454 SED ödemesi yapıldı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla mayısta 561 milyon 123 bin 454 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi

Mayısta 561 milyon 123 bin 454 SED ödemesi
AA

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirtti.

Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için sosyal ve ekonomik destek verdiklerini kaydeden Yanık, aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

"178 BİN ÇOCUĞUN MASRAFLARI KARŞILANDI"

Yanık, SED ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 178 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını hatırlatarak, "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mayıs ayında toplam 561 milyon 123 bin 454 TL tutarında SED ödemesi yaptık" şeklinde konuştu

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