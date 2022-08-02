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Maymun Çiçeği vaka sayısı kaç? Son dakika: Bakan'dan açıklama geldi!

Türkiye Maymun Çiçeği vaka sayısı merakla araştırılıyor. Tüm dünyada tedirginliğe yol açan maymun çiçeği virüsü hatırlanacağı gibi Türkiye'de görülmüştü. Peki, Türkiye Maymun Çiçeği vaka sayısı kaç? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Maymun Çiçeği vaka sayısıyla ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan gelen açıklama...

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  • Maymun Çiçeği vaka sayısı kaç? Son dakika: Bakan'dan açıklama geldi! 2 Ağustos Maymun Çiçeği vaka sayısı

    Maymun Çiçeği vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Tüm dünyayı tedirgşnliğe sevk eden ve ilk ölüm haberlerinin geldiği Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de de görülmüştü. Peki, Maymun Çiçeği virüsü vaka sayısı Türkiye'de kaç? İşte merak edilenler...
  • Maymun Çiçeği vaka sayısı kaç? Son dakika: Bakan'dan açıklama geldi! 2 Ağustos Maymun Çiçeği vaka sayısı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 5 maymun çiçeği virüsü hastasının tespit edildiğini ve bu hastalardan 4'ünün iyileştiğini, bir hastanın ise izolasyonda olduğunu bildirdi.

     
  • Maymun Çiçeği vaka sayısı kaç? Son dakika: Bakan'dan açıklama geldi! 2 Ağustos Maymun Çiçeği vaka sayısı

    Bakan Koca, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
  • Maymun Çiçeği vaka sayısı kaç? Son dakika: Bakan'dan açıklama geldi! 2 Ağustos Maymun Çiçeği vaka sayısı

    Maymun çiçeği virüsüne ilişkin bir soru üzerine Bakan Koca, "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi, bir hastamız ise izolasyonda" dedi.

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