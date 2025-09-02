Habertürk
        Mayonezin bitmesine sinirlenip ateşe verdi | Dış Haberler

        Mayonezin bitmesine sinirlenip ateşe verdi

        İspanya'da garsonun kendisine mayonezin bittiğini söylemesine sinirlenen bir müşteri, kafeyi ateşe verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 01:32 Güncelleme: 02.09.2025 - 01:32
        Mayonezin bitmesine sinirlenip ateşe verdi
        İspanya’nın Sevilla kentine bağlı Los Palacios Villafranca kasabasında 21 Ağustos’ta akılalmaz bir olay yaşandı. Las Postas adlı kafeye gelen bir müşteri, garsonun kendisine mayonezin bittiğini söylemesine sinirlenerek, kafeyi ateşe verdi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, öfkeli müşterinin, kafede müşteriler bulunduğu sırada bar bölümüne benzin dökerek ateşe verdiği, ardından kafeden kaçtığı görüldü.

        İspanya basınında yer alan haberlerde, adı açıklanmayan 50 yaşındaki adamın, kafeye oğluyla birlikte geldiği ve iki sandviç sipariş ettiği aktarılarak, iki garsona mayonez olup olmadığını sorduğu, ardından olumsuz yanıt alınca kafeden ayrıldığı ifade edildi.

        BENZİNLE DÖNÜP KAFEYİ ATEŞE VERDİ

        Şahsın birkaç dakika sonra ise içerisinde benzin olan 1,5 litrelik bir şişeyle kafeye geri geldiği aktarılan haberlerde, zanlının kafeye ateşe vermesinin ardından kaçtığı sırada bir garson tarafından kovalandığı ve kısa sürede polis tarafından yakalandığı ifade edildi.

        Çalışanlar tarafından kısa sürede söndürülen yangında, aralarında küçük bir çocuğun da bulunduğu toplam 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Zanlının, mala zarar verme, kundaklama ve tehlikeye sebebiyet verme suçlarından yargılanması bekleniyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

