5 Şurada Paylaş!









Biricik Suden, "Vücut fit olabilir ama üzgünüm söylemek zorundayım. Kadınsı hatlarınız gitmiş, nerede o Banu Alkan tarzı yuvarlak hatlı kadınlar. Evet güzelsiniz sorun yok ama seksilik kadınsı hatlar yok olmuş" yorumuna cevap verdi.



Biricik Suden, bu mesajı "Hiçbir zaman o söylediğiniz kadın tipi olmadım. Seks, kısmını dert etmeyin, sıkıntısını çektiğim bir konu değil" şeklinde yanıtladı.