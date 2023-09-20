Biricik Suden: Seks, sıkıntısını çektiğim bir konu değil
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, karın kaslarını sergilediği bir fotoğrafını paylaştı. Suden, "Kadınsı hatlarınız ve seksilik gitmiş" diyen takipçisine dikkat çeken bir yanıt verdi
Usta müzisyen Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girmişti.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden 60 yaşındaki Suden, son yıllarda kendini iyice spora verdi.
Biricik Suden, koltukta uzanırken çekilen bir fotoğrafını yayımlayarak, karın kaslarını sergiledi.
Biricik Suden, bir takipçisinin mesajına kayıtsız kalamadı.
Biricik Suden, "Vücut fit olabilir ama üzgünüm söylemek zorundayım. Kadınsı hatlarınız gitmiş, nerede o Banu Alkan tarzı yuvarlak hatlı kadınlar. Evet güzelsiniz sorun yok ama seksilik kadınsı hatlar yok olmuş" yorumuna cevap verdi.
Biricik Suden, bu mesajı "Hiçbir zaman o söylediğiniz kadın tipi olmadım. Seks, kısmını dert etmeyin, sıkıntısını çektiğim bir konu değil" şeklinde yanıtladı.