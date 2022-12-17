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"Mbappe için Ronaldo dokunulmazdır"

Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe'nin takım arkadaşı olan Abdou Diallo, Mbappe için Cristiano Ronaldo'nun dokunulmaz birisi olduğunu söyledi

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  • "Mbappe için Ronaldo dokunulmazdır"

    Monaco ve Paris Saint Germain'de bir dönem yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin takım arkadaşlığını yapan Abdou Diallo Fransız yıldız hakkında flaş bir açıklama yaptı. 
  • "Mbappe için Ronaldo dokunulmazdır"

    Diallo, Cristiano Ronaldo'nun Mbappe için en iyisini olduğunu söyledi.
  • "Mbappe için Ronaldo dokunulmazdır"

    Diallo, yaptığı açıklamada, "Lionel Messi'ye karşı Cristiano Ronaldo'dan bahsederseniz, Mbappe bunun için sizinle bir saat tartışabilir. Ronaldo, kelimenin tam anlamıyla Mbappe için her şeydir, dokunulmazdır" ifadelerini kullandı.
  • "Mbappe için Ronaldo dokunulmazdır"

    Ronaldo'yu örnek alan ve ona hayranlığını her fırsatta dile getiren Kylian Mbappe, Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardıdan Ronaldo'nun fotoğrafına yorum atmıştı.
  • "Mbappe için Ronaldo dokunulmazdır"

    Mbappe, Ronaldo'ya yaptığı yorumda, taç ve keçi(GOAT, Tüm zamanların en iyisi anlamına gelen) emojilerini koymuştu.
  • "Mbappe için Ronaldo dokunulmazdır"

    Kylian Mbappe'nin Dünya Kupası'nda 5 golü bulunuyor. Lionel Messi ile Altın Ayakkabı yarışında olan Fransız yıldız gol ya da goller atması durumunda bu ödülü kazanabilir.
  • "Mbappe için Ronaldo dokunulmazdır"

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