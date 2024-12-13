Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fransa Mbappe'nin PSG'ye açtığı dava reddedildi! - Futbol Haberleri

        Mbappe'nin PSG'ye açtığı dava reddedildi!

        Real Madrid'de sakatlanarak oyundan çıkan Kylian Mbappe'ye bir kötü haber de eski kulübü PSG'den geldi. Fransa Disiplin Kurulu, Kylian Mbappe'nin eski kulübü PSG'ye açtığı 55 milyon Euro'luk davayı reddetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 12:26 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynanan maçta sakatlanan Kylian Mbappe'ye bir kötü haber de ülkesinden geldi.

        2

        2024/2025 sezonu öncesi, eski kulübü PSG ile sözleşmesini yenilemeyen ve dünya devi Real Madrid'e imza atan Kylian Mbappe, PSG'ye daha önce ödenmemiş maaşlar ve bonusları içeren 55 milyon euroluk dava açmıştı.

        3

        Fransa Ligue 1 Disiplin Kurulu, Kylian Mbappe'nin eski kulübü Paris Saint-Germain (PSG) tarafından ödenmeyen maaş ve bonusları kapsayan 55 milyon Euro'luk talebini 'kabul edilemez' olarak ilan etti ve davayı PSG lehine sonuçlandırdı.

        4

        PSG, gerekirse durumu Uzlaşma Kurulu'na taşımaya tamamen hazır olduğunu belirtirken, kulüp Mbappe'ye tam tutarı ödemeyi düşünmüyor. Ancak PSG, her iki tarafın uzlaşabileceği bir çözüm için arabuluculuk sürecine girmeye açık olduklarını da ifade etti.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok