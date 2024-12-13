Mbappe'nin PSG'ye açtığı dava reddedildi!

PSG, gerekirse durumu Uzlaşma Kurulu'na taşımaya tamamen hazır olduğunu belirtirken, kulüp Mbappe'ye tam tutarı ödemeyi düşünmüyor. Ancak PSG, her iki tarafın uzlaşabileceği bir çözüm için arabuluculuk sürecine girmeye açık olduklarını da ifade etti.