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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mbappe'nin rekorları, Dünya Kupası'na yetmedi

Fransa, 2-0 geriye düştüğü finalde Arjantin'e penaltılarla kaybederken Kylian Mbappe'nin rekorlarla dolu performansı kupa için yetmedi

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  • Mbappe'nin rekorları, Dünya Kupası'na yetmedi

    2018 Dünya Şampiyona Fransa, 2022 Dünya Kupası finalinde 2-0 geriye düştüğü maçı uzatmaya taşısa da Mbappe'nin üç gollük performansı kupa için yetmedi.

     
  • Mbappe'nin rekorları, Dünya Kupası'na yetmedi

    2-0 geriye düşen "Horozlar" Kylian Mbappe'nin 80. ve 81. dakikada ilki penaltıdan olmak üzere 97 saniye içinde attığı gollerle beraberliği sağladı: 2-2.
  • Mbappe'nin rekorları, Dünya Kupası'na yetmedi

    İlk uzatma bölümünde eşitlik bozulmadı. Mücadelenin 108. dakikasında tekrar sahneye çıkan Lionel Messi, Arjantin'i tekrar öne geçirdi: 3-2.
  • Mbappe'nin rekorları, Dünya Kupası'na yetmedi

    Ancak Fransa mücadeleyi bırakmadı ve 118. dakikada Mbappe, penaltıdan attığı golle skoru 3-3'e getirdi.
  • Mbappe'nin rekorları, Dünya Kupası'na yetmedi

    Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Fransa'ya 4-2 üstünlük kuran Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
  • Mbappe'nin rekorları, Dünya Kupası'na yetmedi

    REKORLAR KIRDI

    Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.
  • Mbappe'nin rekorları, Dünya Kupası'na yetmedi

    Turnuvada 1966'da oynanan finalde İngiliz futbolcu Geoff Hurst, 3 kez ağları havalandırarak takımına kupayı kazandırmıştı.
  • Mbappe'nin rekorları, Dünya Kupası'na yetmedi

    Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı oldu.
  • Mbappe'nin rekorları, Dünya Kupası'na yetmedi

    Turnuvada 8 gole imza atan Mbappe, en çok gol atan oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı.
  • Mbappe'nin rekorları, Dünya Kupası'na yetmedi

    Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti.

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