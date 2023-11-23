MEB 1. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak? MEB ikinci ortak yazılı tarihi

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yıl itibariyle uygulamaya alınan ortak sınavlar ile ilgili artık 1. dönem 2. yazılıları için geri sayıma geçildi. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce ortaokul ve lise öğrencisinin ter dökeceği sınavların tarihlerini ve diğer bilgileri derledik!