Yarıyıl tatili için sayılı gün kaldı. 2018'in son günlerini yaşarken, öğrenci ve veliler 15 tatilin ne zaman olduğunu araştırıyor. 15 tatil tarihine göre, programlar yapılacak. Peki 15 tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? 2019 yarıyıl tatili için işte MEB'in 2018 - 2019 iş takvimi ve 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabı.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2019

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) İŞ VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 2018-2019

2018- 2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi belirlendi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı. 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

UZMANLARDAN "KARNE GÜNÜ" UYARISI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özalp Ekinci, karne günü ailelerin, aşırı duygusal tepkilerden kaçınması gerektiğini belirterek, "Başarısız karne getiren çocuklara eleştirel, kırıcı ve kişiliği zedeleyici ifadeler kullanılmamalıdır. Aynı şekilde başarılı çocuklar için de aşırı övgü ve büyük ödüllerden kaçınılmalıdır" dedi.

Doç. Dr. Özalp Ekinci, karnenin, öğrenim hayatında bir araç olduğunu, asla bir amaç olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Öğrenim hayatında temel hedef, çocuğun düzenli ve planlı çalışma alışkanlığını kazanmasıdır. Düzenli ve planlı çalışan çocuklar, uzun öğrenim hayatı sürecinde mutlaka başarıya ulaşacaktır" dedi.

İyi bir karnenin başarılı bir mesleki eğitimin garantisi olmadığı gibi, kötü bir karnenin de çocuğun tamamen başarısız olduğunu göstermediğini aktaran Ekinci, şunları kaydetti: "Çocukların eğitim yılı içindeki temel öğrenim hedeflerini kavrayıp kavramadığı öğretmenleri tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Bazı çocukların, sınav teknikleriyle ilgili eksiklik ve okul ortamına uyumsuzluk gibi sebeplerle başarısız karne getirdiği unutulmamalıdır. İlköğretim döneminde olan çocukların öğretmenleriyle sıcak ve yakın bir ilişki geliştirip geliştirmediği mutlaka belirlenmelidir. Karne günü aileler, aşırı duygusal tepkilerden kaçınmalıdır. Başarısız karne getiren çocuklara eleştirel, kırıcı ve kişiliği zedeleyici ifadeler kullanılmamalıdır. Aynı şekilde başarılı çocuklar için de aşırı övgü ve büyük ödüllerden kaçınılmalıdır. Ailenin kontrollü ve aşırıya kaçmayan tavırları, çocuğun da karnenin öğrenim hayatında bir araç olduğunu kavramasına faydalı olacaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ