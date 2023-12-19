1 Şurada Paylaş!









Millî Eğitim Bakanlığınca resmî ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde düzenlenecek olan 1. dönem 2. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Her sınıf düzeyinde hazırlanan örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. İşte MEB 1. dönem 2. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları...