2021 yılı Okulların açılış tarihi gündemde merakla araştırılıyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasında bulundu. Özer, "Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, inşallah 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi. İşte detaylar...

MEB 2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in açıkladığı takvime göre; birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek