2025-2026 MEB takvimi yayınlandı: İlk ve ikinci dönem ne zaman başlıyor, tatil tarihleri belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi resmi olarak açıkladı. Böylece öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin merakla beklediği okulların açılış ve kapanış tarihleri ile birlikte tatil ve dönemleri de netleşmiş oldu. Yeni eğitim dönemine dair planlamalar yapılmaya başlanırken, gözler açıklanan takvimdeki önemli tarihlere çevrildi. İşte, 2025-2026 MEB eğitim öğretim yılına ait detaylı takvim…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi kamuoyuyla paylaştı. Öğrencilerden velilere, öğretmenlerden idarecilere kadar milyonlarca kişi tarafından merak edilen yeni dönemin ayrıntıları belli oldu. Okulların açılış tarihi, ara tatillerin hangi haftalara denk geleceği ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı gibi bilgiler takvimde yer aldı. İşte yeni eğitim öğretim yılına dair merak edilen tüm tarihler ve detaylar...
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE 1. VE 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.