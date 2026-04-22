MEB 2026 yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yaz tatiline kısa bir süre kaldı. Öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okulların kapanış tarihini yakından takip ediyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milyonlarca öğrenci için 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, aynı gün karnelerini alarak ikinci dönemi ve dolayısıyla eğitim yılını tamamlamış olacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yaz tatili bu yıl 29 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Yoğun bir eğitim dönemini geride bırakan öğrenciler karne heyecanı yaşarken, derslere de ara vermiş olacak. Veliler çocukları için yaz tatili planlarını şimdiden şekillendirirken, öğrenciler ise uzun tatilin keyfini çıkarma fırsatı bulacak. Böylece okullarda bir eğitim öğretim yılı daha tamamlanmış olacak.