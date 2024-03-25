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        Haberler Gündem Eğitim MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor

        MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, tüm illerin ortaokul-lise kademelerinde 3 bin 500 okulda dijital teknoloji araçlarının entegre edildiği yenilikçi sınıfların kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:53
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        MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi sınıflar, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini destekleyerek işbirlikçi ve ortak çalışma alanlarında dijital teknolojilerin etkin kullanıldığı öğrenme ortamları sunacak.

        Bu sınıflarda son teknoloji yüksek hızlı baskı özelliği olan 3 boyutlu yazıcılar ile kodlama eğitimine destek amaçlı 10'ar adet robotik kodlama kitleri de yer alacak.

        Yenilikçi sınıfların kurulmasıyla ilgili alan tasarımı ve teknolojik donanım unsurlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, tüm illerde mevcut 1500 bilişim teknolojileri laboratuvarının yenilenmesi, yenilikçi öğrenme ortamları modeli temel alınarak 1500 yeni bilişim teknolojileri laboratuvarının kurulması hedefleniyor.

        Bunun yanında 500 okulda ise teknolojik ekipmanlarla zenginleştirilmiş esnek ve modüler tasarımda oluşturulacak yenilikçi sınıfların, tüm derslerde öğrenim kazanımlarıyla uyumlu olarak öğrenci merkezli aktif öğrenme süreçlerinin desteklenmesi için kullanılması amaçlanıyor.

        Ortaokul ve lise düzeyinde bulunan bu sınıfların tasarımı ve kurulumu, yenilikçi yöntemleri ve öğretim programlarında yer alan beceriler, yetkinlikler ve kazanımları destekleyen dijital teknoloji ekipmanlarını entegre edecek şekilde gerçekleştirilecek.

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