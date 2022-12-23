Öğrenci, sınav ekranı dışında başka bir uygulama ya da ekrana geçiş yaptığındaysa bu belirleniyor ve öğrencinin sınavı sistem tarafından anında iptal ediliyor. Bunun yanı sıra bakanlık, sınav sorularını internet üzerinden paylaşarak kopya çektiği anlaşılan öğrencilerin sınavları hakkında da gerekli işlemleri yapıyor.