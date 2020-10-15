Milli Eğitim Bakanlığı, özel yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi için BİLSEM sınavlarını düzenliyor. Öğrenciler örgün eğitimlerini destekleyen ve bireysel gelişimlerine olanak sağlayan özel eğitim alma imkanına erişiyor.Aşağıda yer alan formu tıklayarak 2020 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BİLSEM'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir duyuruda bulundu:

"2020-2021 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler.

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır."