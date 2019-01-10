Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı iş takvimi ile tarihi netleştirdi. 15 tatil için artık geri sayım başladı.

2019 15 TATİL NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

SÖMESTR TATİLİNDE NERELERE GİDİLİR?

Başta Uludağ, İkizdere ve Kartalkaya gibi popüler kayak merkezleri olmak üzere Palandöken, Ilgaz gibi birçok bölgede oteller erken rezervasyon kampanyaları başladı bile.

Turizm şirketleri de turizmdeki kriz durgunluğa son vermek için 'sömestr'ı fırsat bilerek, bu döneme özel indirimlerle, çocuklara karne hediyesi olacak çeşitli paketler hazırlıyorlar. Siz de bu fırsatları değerlendirebilirsiniz.

Antalya'da kış aylarında yeterince güneş olmadığına, denize girilemediğine dikkati çekerek, bu nedenle kış aylarında tatil için daha çok termal bölgelerin tercih edildiği göz önünde bulundurulmalıdır.

15 TATİL GERİ SAYIM ARACI

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ