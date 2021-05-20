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HaberlerGündemEğitimMEB'den ortaokul öğrencileri için 3 bin soruluk yeni kaynak desteği - Haberler
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MEB'den ortaokul öğrencileri için 3 bin soruluk yeni kaynak desteği

Milli Eğitim Bakanlığı'nca ortaokul öğrencileri için hazırlanan 3 bin soruluk yeni kaynağın erişime açıldığı belirtildi. Bakan Ziya Selçuk, "Gençler, uzaktan eğitim sürecinde sizler için hazırladığımız destek çalışmalarına yenilerini ekleyerek kaynak desteğimizi büyütüyoruz" dedi

MEB'den ortaokul öğrencileri için 3 bin soruluk yeni kaynak desteği - Haberler
MEB'den ortaokul öğrencileri için 3 bin soruluk yeni kaynak desteği
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DHA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ortaokul öğrencileri için yıl içinde üniteler tamamlandıkça yayımlanan çalışma fasiküllerinin 7'nci ve 8'inci üniteleri, 'meb.gov.tr' ve 'http://odsgm.meb.gov.tr/' adresinde erişime açıldı. Fasiküller; 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, 8'inci sınıflar için T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi.

41 FASİKÜLDE 3 BİN SORU YER ALIYOR

8'inci sınıf düzeyinde 8 Türkçe, 4 fen bilimleri ve 4 T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük fasikülü olmak üzere toplam 16 fasikül hazırlandı. 7'nci sınıf öğrencilerine yönelik 5 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere toplam 9 fasikül erişime açıldı. 6'ncı sınıf düzeyinde 4 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere toplam 8 fasikül ve 5'inci sınıf düzeyinde ise 4 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere toplam 8 fasikül hazırlandı. Hazırlanan 41 fasikülde toplam 3 bin soru yer alıyor.

BAKAN SELÇUK: SORU İÇERİĞİ SAYISI 23 BİNE ULAŞTI

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, şimdiye kadar ortaokul öğrencileri için toplam 317 fasikülün erişime açıldığını belirtti. Selçuk, "Gençler, uzaktan eğitim sürecinde sizler için hazırladığımız destek çalışmalarına yenilerini ekleyerek kaynak desteğimizi büyütüyoruz. Bugün yayımladığımız 41 yeni fasikül ile birlikte kaynaklarımızdaki soru içeriği sayısı 23 bine ulaştı. Fasiküllerde soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verdik. Farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacağınız fasiküllerin çalışmalarınızı pekiştirmenizde yardımcı olacağına inanıyorum. Uzaktan eğitim sürecinde sürekli yeni destekler sunarak yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, öğrencilere kaynak desteği sürecinin koordinasyonunu başarılı şekilde sürdüren Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 ilde ölçme değerlendirme merkezlerinde hazırlıklara katkı veren tüm öğretmenlere de teşekkür etti.

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