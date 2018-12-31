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15 Tatil tarihi için MEB'den açıklama geldi. Öğrenciler ve veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Baknalığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte, Sömestr tatil tarihi...
15 TATİL TARİHİ AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN?
Özellikle sosyal medya üzerinde 15 tatil yani sömestrın 30 gün iddia edildiği gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl da gündeme gelen sömestr tatilinin 30 gün olacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz bir açıklama gelmezken şuan için 15 gün olması öngörülüyor. Her sene çıkan asılsız iddialar nedeniyle öğrenciler heyecanlanıyor. Fakat 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminde de sömestr tatili 15 gün olacak. Aksi bir durum olması durumunda son dakika gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ
I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma
I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma
II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi
2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma
Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma
2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00'te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.
Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar
YARIYIL TATİLİ İÇİN VELİLERE TAVSİYELER
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