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MEB duyurdu: 15 Tatil tarihi belli oldu! Okullarda sömestre tatili ne zaman?

MEB "15 tatil ne zaman" sorularının yanıtını yayınladığı sınav takviminde duyurdu. Öğrenciler ve veliler de 15 tatil heyecanı da başlamış oldu. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, 2019-2020 Sömestr tatil tarihi...

15 tatil ne zaman

15 Tatil tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Bu yıl ara tatillerde olmak üzere 4 kez tatil yapacak öğrenciler şimdiden heyecanlı bekleyişe başladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor. Okullar ne zaman kapanacak? İşte, Sömestr tatil tarihi...

OKULLARDA YARIYIL TARİHİ NE ZAMAN 2019

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 resmi takvimine göre yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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