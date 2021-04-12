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MEB duyurmuştu: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman olacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci bir senedir uzaktan eğitim görüyordu. Normalleşme ile birlikte yüz yüze eğitim yeniden başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, süreç ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman? İşte detaylar burada

MEB duyurmuştu: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman olacak?

Önlemler alındı, yüz yüze eğitim başladı. Milyonlarca öğrenci büyük bir heyecanla okullarına döndü. Her yıl Haziran ayında başlayan yaz tatili bu sene biraz daha ileri bir tarihe taşındı. Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

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