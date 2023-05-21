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MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Müdür Yardımcılığı sınav soru ve cevap anahtarı...

Gün itibariyle gerçekleştirilen MEB EKYS sınavı sonrası gözler hem sınav soruları ve cevap anahtarına hem de sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Konuya ilişkin bilgileri derledik. İşte, yurt genelinde binlerce adayın ter döktüğü 2023 MEB EKYS sınavına dair bilinmesi gerekenler...

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  • MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Müdür Yardımcılığı sınav soru ve cevap anahtarı...

    Bu sabah 10:15'te başlayan ve 2,5 saat süren 2023 MEB-EKYS (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) ardından şimdi, sınavın soru cevapları ve sonuç tarihi ile ilgili araştıtrmalar başladı. İşte, söz konusu aramalara dair bilgiler...
  • MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Müdür Yardımcılığı sınav soru ve cevap anahtarı...

    MEB EKYS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB EKYS sınav sonuçları 09.06.2023 tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlanacak.
  • MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Müdür Yardımcılığı sınav soru ve cevap anahtarı...

    MEB EKYS SINAV SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

    MEB EKYS sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Söz konusu soru cevapların gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.
  • MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Müdür Yardımcılığı sınav soru ve cevap anahtarı...

    MEB EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Her doğru sorunun değeri 1.25 puandır. Adaylar kaç doğru yapmışlarsa 1.25 ile çarpacaklar. 60 puan ve üzeri alan adaylar mülakata çağrılmaktadır. Yani bir adayın başarılı olabilmesi mülakata çağırılabilmesi için en az 60 puan alması gerekir. EKYS yazılı sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyen kişiler tekrar sınava girebilir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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