        MEB İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2026 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir?

        Binlerce öğrencinin katılım sağladığı 2026 İOKBS kapsamında sonuç heyecanı yaşanıyor. MEB tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranını merak ediyor. Başarılı olan öğrencilere eğitim desteği sağlayan sınavın sonuçlarıyla ilgili araştırmalar hız kazanırken, "Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026 İOKBS sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:23 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için öğrencilerin ve velilerin heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Eğitim hayatına maddi destek sağlayan burs imkanından yararlanmak isteyen binlerce aday, 2026 İOKBS sonuçlarının erişime açılıp açılmadığını araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, İOKBS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte merak edilen detaylar ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin bilgiler...

        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İOKBS 2026 Bursluluk sınavı sonuçları, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü açıklanacak.

        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

        Sınav sonuçları, www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

        Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

        İOKBS 2026 BURSLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BURSLULUK ÖDEMESİ BAŞLANGIÇ TARİHİ

        Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

        SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANACAK?

        - Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        - İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        - Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        - Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        - Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        - Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        - Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        - Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        - Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        - Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        - Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
