15 Tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? 2020 Okullar ne zaman kapanacak? soruları öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. İlk ara tatilin bitmesiyle birlikte ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri tekrar ders başı yaptı. Şimdi gözler yarıyıl tatili başlangıç tarihinde. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 takvimi...

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 takvimine göre Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak.

2020 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 İŞ TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.