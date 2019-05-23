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YORUM KURALLARINI OKUDUM

MEB iş takvimi 2019: Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? Yaz tatili geri sayım aracı

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala yaz tatilini heyecanla bekleyen öğrenciler tatil planları yapmaya başladı. 2018 - 2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karnelerini alıp yaz tatilinin keyfini çıkaracak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş takviminde yaz tatili tarihi yer alıyor. Peki Yaz tatili ne zaman başlıyor 2019? İşte Yaz tatili geri sayım aracı...

Yaz tatili

Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2019 Okullar ne zaman kapanacak? sorularının cevabını öğrenciler tarafından merakla araştırıyor. Yaz tatili ile birlikte 2018 - 2019 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacak öğrenciler için uzmanlar çeşitli önerilerde bulunuyor.  İşte 2019 Yaz tatil tarihi ve geri sayım aracı...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2019 YAZ TATİLİ

2018 - 2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. 

1 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatil ise 9 gün sürecek. Yani öğrenciler 10 Haziran'da yeniden ders başı yapıp 14 Haziran'da karnelerini alarak, yaz tatiline çıkacak.

ZİYA SELÇUK'TAN "TATİL" AÇIKLAMASI: YENİ TATİL DÜZENLEMESİ GELİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların tatil programıyla ilgili bir değişiklik yapılacak mı? Bölgelere göre tatil düzenlemesi mümkün mü?" sorusu üzerine, bölgelere göre tatilin şu anki mevzuatla da mümkün olabileceğini ifade etti.

Tatil süreleri konusundaki farklı uygulamalara, Türkiye'de özellikle doğudaki birçok ilde ağır kış şartlarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz bu tek tip anlayışımızdan kaynaklanan neden dolayısıyla, bölgesel tedbir almakta biraz zorlanıyoruz. Aslında sayın valilerin denetiminde bu konu. Fakat önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili kısa zamanda bir açıklama da yapacağız. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da başka kurumlarla da görüştük. Tatillerin düzenlemesi, araya küçük tatiller koymakla ilgili bir açıklamamız olacak. Fakat Türkiye birden bire hemen 200 gün, 220 gün olsun gibi bir hazırlığa henüz sahip değil. O, zaman içerisinde dikkate alınabilecek bir şey. Şu anda biz mevcudu ne kadar iyi yapabilirizin peşinde olmalıyız ve bu amaçla da bölgelere göre tatil olabilir, bunun önü açılabilir. Konuyla ilgili takvimi ilan ettiğimizde aslında sayın valilerin zaten yetkisinde olan bazı hususların çok daha işlevsel bir biçimde bölgesel olarak yapılması söz kon

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

-Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.

-Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

-Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

-Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

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