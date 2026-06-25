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        Haberler Bilgi Gündem MEB LGS SONUÇ TARİHİ 2026 || Lise LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

        MEB LGS SONUÇ TARİHİ 2026 || Lise LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

        2026 LGS sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci ve veli, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar merkezi sınav puanlarını, başarı sıralamalarını ve Türkiye geneli yüzdelik dilimlerini MEB'in sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 MEB LGS sonuç tarihi ve tercih sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 13:41 Güncelleme:
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        LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınav maratonunun tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 sınav takvimiyle sonuç tarihi netleşirken, adaylar puanlarını ve lise yerleştirmelerinde belirleyici olacak yüzdelik dilim bilgilerini sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2026 MEB LGS sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte sonuç tarihi ve tercih takvimine ilişkin son bilgiler...

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        MEB DUYURDU!

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 LGS'nin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sonuç sürecine odaklandı. Liseye geçiş yolunda kritik öneme sahip sınavın ardından gözler MEB'den gelecek sonuç duyurusuna çevrilirken, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.

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        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS 2026 sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

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        LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        10 Temmuz'da açıklanacak olan LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

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