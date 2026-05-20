Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MEB öğretmen il dışı atama sonuçları 2026: Öğretmenlerin il dışı atama, tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenlerin il dışı için ilişik kesme işlemi ne zaman?

        MEB öğretmen il dışı atama sonuçları 2026: Öğretmenlerin il dışı atama, tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Öğretmenlerin isteğe bağlı il dışı atama ve tayin başvuru süreci bugün itibarıyla sona eriyor. Son başvuru gününe girilmesiyle birlikte, öğretmenler gözlerini il dışı atama sonuçlarına çevirmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise sürece ilişkin sonuç açıklama tarihini duyurdu. İşte Öğretmenlerin isteğe bağlı il dışı atama ve tayin başvuru süreci ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 12:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        14-20 Mayıs tarihleri arasında alınan öğretmenlerin il dışı atama ve tayin başvuruları sona ermek üzere. Sürecin son gününe girilmesiyle birlikte sonuçlara yönelik heyecan artarken, farklı illere geçmek isteyen öğretmenler başvurularını tamamladı. Gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı sonuçlara çevrildi.

        2

        ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme atamalarının 22 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı. Belirlenen takvim doğrultusunda işlemler tamamlanırken, öğretmenler sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Atama sonuçlarının ardından yeni görev yerlerine ilişkin yerleştirme süreci başlayacak.

        3

        İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

        İlişik kesme işlemlerinin 26 Haziran’da yapılacağı bildirildi. Ataması gerçekleşen öğretmenler, bu tarihten itibaren mevcut görev yerlerinden ayrılarak yeni okullarında görevlerine başlamak üzere süreci tamamlayacak. Böylece yer değiştirme işlemleri resmî takvim çerçevesinde sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gülistan Doku soruşturmasında 3'ü Tuncay Sonel'in kullandığı 5 araç, Ankara'ya gönderildi

        TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait 2 araç, detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde