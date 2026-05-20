MEB öğretmen il dışı atama sonuçları 2026: Öğretmenlerin il dışı atama, tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlerin isteğe bağlı il dışı atama ve tayin başvuru süreci bugün itibarıyla sona eriyor. Son başvuru gününe girilmesiyle birlikte, öğretmenler gözlerini il dışı atama sonuçlarına çevirmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise sürece ilişkin sonuç açıklama tarihini duyurdu. İşte Öğretmenlerin isteğe bağlı il dışı atama ve tayin başvuru süreci ile ilgili detaylar...
14-20 Mayıs tarihleri arasında alınan öğretmenlerin il dışı atama ve tayin başvuruları sona ermek üzere. Sürecin son gününe girilmesiyle birlikte sonuçlara yönelik heyecan artarken, farklı illere geçmek isteyen öğretmenler başvurularını tamamladı. Gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı sonuçlara çevrildi.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme atamalarının 22 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı. Belirlenen takvim doğrultusunda işlemler tamamlanırken, öğretmenler sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Atama sonuçlarının ardından yeni görev yerlerine ilişkin yerleştirme süreci başlayacak.
İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
İlişik kesme işlemlerinin 26 Haziran’da yapılacağı bildirildi. Ataması gerçekleşen öğretmenler, bu tarihten itibaren mevcut görev yerlerinden ayrılarak yeni okullarında görevlerine başlamak üzere süreci tamamlayacak. Böylece yer değiştirme işlemleri resmî takvim çerçevesinde sona erecek.