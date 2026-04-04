MEB ortak yazılı sınav tarihleri: MEB 2. Dönem ortak sınavları hangi gün yapılacak?
Okullarda eğitim-öğretim süreci hız kesmeden devam ederken, ikinci döneme ait ortak yazılı sınavların tarihleri öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler, sınav takviminin netleşmesiyle birlikte hazırlıklarını yoğunlaştırmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda, 2. dönem ortak sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2. dönem 1. yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak, konu-soru dağılımı tabloları yayımlandı mı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim temposu devam ederken, ikinci döneme ait ortak yazılı sınav tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, sınav tarihleri yaklaşırken hazırlıklarını yoğunlaştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılı sınav takvimi açıklanmış olup, ikinci döneme ait ortak sınav tarihleri de kesinleşti. Bu kapsamda “2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak, konu-soru dağılım tabloları yayımlandı mı?” soruları yanıt bulmuş oldu. İşte tüm detaylar haberimizde…
MEB 2. DÖNEM KONU SORU DAĞILIMI YAYINLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, 2. dönem ortak sınavlara hazırlık sürecini desteklemek amacıyla örnek konu ve soru dağılım tablolarını yayımladı. Okullarda gerçekleştirilecek yazılı sınavlar da bu tablolar esas alınarak hazırlanacak ve uygulanacak.
Ülke genelinde yapılacak sınavlarda her bir ders için 40 dakika süre verilecek. Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.
MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI ORTAK SINAV TARİHLERİ
MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ortak sınav takvimine göre 2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri şu şekilde:
6. Sınıf - Türkçe : 7 Nisan 2026
6. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026
8. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026
10. Sınıf - Matematik : 9 Nisan 2026
10. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 10 Nisan 2026
MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılının 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri şöyle:
7. Sınıf – Matematik : 2 Haziran 2026
9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 3 Haziran 2026
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB takvimine göre 2025-2026 Eğitim öğretim yılı 26 Haziran tarihinde tamamlanacak ve yaz tatili başlamış olacak.