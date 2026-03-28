        Haberler Gündem Eğitim MEB, özel eğitim öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme kılavuzu ve etkinlik kitabı hazırladı

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel eğitim öğrencilerinin sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi amacıyla, öğretmen ve ailelere rehberlik edecek sağlıklı beslenme kılavuzu ve etkinlik kitabı hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 16:55 Güncelleme:
        MEB, özel eğitim öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme kılavuzu ve etkinlik kitabı hazırladı

        MEB'den yapılan açıklamaya göre, özel eğitim öğrencilerinin sağlıklı beslenme süreçlerinin desteklenmesi ve bu sürece öğretmenler ile ailelerin aktif katılımının sağlanması hedefiyle Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde, "Özel Eğitim Öğrencileri İçin Sağlıklı Beslenme Süreci Öğretmen ve Ailelere Yönelik Kılavuz" yayımlandı.

        Yayımlanan kılavuzda bedensel yetersizlik, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu, zihinsel yetersizlik, süreğen hastalık, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile karşıt gelme bozukluğu bulunan öğrencilerin beslenme süreçlerine ilişkin bilgilere, dikkat edilmesi gereken hususlara ve uygulama önerilerine yer verildi. Kılavuz kapsamında iyi uygulama örnekleri de yer aldı.

        Ayrıca kılavuz, öğrencilerin günlük yaşam becerilerini desteklemeye yönelik hazırlanan, "Sağlıklı Beslenme Etkinlikleri Kitabı" ile zenginleştirildi. Etkinlik kitabıyla beslenme konusu yalnızca sağlık boyutuyla değil, eğitim sürecinin bir parçası olarak ele alındı. Böylece, öğretmenler ve aileler için yol gösterici bir kaynak oluşturuldu.

        Kılavuzda yer alan içeriklerin öğrenciler için hazırlanan "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)" süreçlerinde öğretmenlere ve ailelere rehberlik etmesi ile öğrencilerin gelişim alanlarına göre beslenme süreçlerinin eğitim süreciyle birlikte planlanmasına katkı sağlaması hedeflendi.

        Hazırlanan kılavuz kitabı ve sağlıklı beslenme etkinlikleri, "Özel Eğitim Materyal Platformu" üzerinden öğretmenler ve ailelerin kullanımına sunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Araya giren kadını vurdu, intihar etti"

         Sevgilisine ateş ederken araya giren Semra'yı başından vurdu, intihar etti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Doğum izni artıyor
        Doğum izni artıyor
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Kaskoda düzeltme sert olur
        Kaskoda düzeltme sert olur
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları