MEB SÖZLEŞMEL PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları 2024 yılı KPSSP3, ön lisans mezunları 2024 yılı KPSSP93, ortaöğretim mezunları 2024 yılı KPSSP94 puan türlerinin birinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olma şartı aranacaktır.

657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden 3 itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

Herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılanların başvuruları geçersiz sayılacak, tespit edilmesi halinde göreve başlamış olsalar dahi bu durumda olanların yerleştirmeleri iptal edilecektir.

Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirme işlemleri geçersiz sayılacak olup bu kişilerle sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmuyor olmak.

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bakanlığımız gerekli hallerde ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişikliğe ilişkin duyurular Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında (https://personel.meb.gov.tr) ilan edilecektir.

Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr/ ve/veya https://personel.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.