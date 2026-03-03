MEB personel alımı başvuruları devam ediyor! Milli Eğitim Akademisi 903 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde istihdam edilmek üzere toplam 903 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alıma ilişkin kılavuz yayımlandı. Böylece Milli Eğitim Akademisi 903 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı belli oldu. Kılavuza göre, başvurular 2 Mart-6 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Alımlar KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecek. İşte, 2026 MEB 903 personel alımı başvuru ekranı ve kılavuzu...
Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde istihdam edilmek üzere 903 sözleşmeli personel alınacak. Alıma ilişkin kılavuz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Kılavuza göre personel alımı başvuruları, 2 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlayacak ve 6 Mart Cuma günü sona erecek. Milli Eğitim Akademisi 903 personel alımı başvuruları, Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Kılavuz’da yer alan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilecek. İşte, 2026 MEB personel alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro dağılımı...
MEB 903 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) gruplarına göre istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak üzere toplam 903 sözleşmeli personel yapılacak.
Milli Eğitim Akademisi personel alımı başvuruları, 2 Mart 2026 Pazartesi günü başladı ve 6 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI
Alımlar; diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli kadrolarına yapılacak.
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, ilana Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden başvurabilecek.
Şahsen, posta ve kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecek.
Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecek.
MEB SÖZLEŞMEL PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları 2024 yılı KPSSP3, ön lisans mezunları 2024 yılı KPSSP93, ortaöğretim mezunları 2024 yılı KPSSP94 puan türlerinin birinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olma şartı aranacaktır.
657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden 3 itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.
Herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılanların başvuruları geçersiz sayılacak, tespit edilmesi halinde göreve başlamış olsalar dahi bu durumda olanların yerleştirmeleri iptal edilecektir.
Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirme işlemleri geçersiz sayılacak olup bu kişilerle sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmuyor olmak.
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Bakanlığımız gerekli hallerde ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişikliğe ilişkin duyurular Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında (https://personel.meb.gov.tr) ilan edilecektir.
Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr/ ve/veya https://personel.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
Özel Şartlar
Diyetisyen
a- Diyetetik, Beslenme ve Diyetetik lisans programlarının birinden mezun olmak.
b- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
c- Vardiya usulü, hafta sonu ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
d- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
Büro Personeli
a- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
b- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
c- Vardiya usulü, hafta sonu ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
d- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
e- Başvurunun son günü itibarıyla bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime kayıtlı öğrenci olmamak.
Büro Personeli (Resepsiyon Görevlisi)
a- Turizm ve Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otelcilik, Turizm-Otelcilik, Ağırlama Hizmetleri, Konaklama İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
c- Vardiya usulü, hafta sonu ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
d- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
e- Başvurunun son günü itibarıyla bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime kayıtlı öğrenci olmamak.
Teknisyen
Elektrik: Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik - Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı ve dallarından mezun olmak.
Sıhhi Tesisat: Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak.
Bilgisayar: Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri alanı ve dallarından mezun olmak.
a- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
b- Vardiya usulü, hafta sonu ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
c- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
d- Başvurunun son günü itibarıyla bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime kayıtlı öğrenci olmamak.
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
a- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
b- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi (Başvuru tarihinin son günü itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış) olmak.
c- Vardiya usulü, hafta sonu ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
d- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
e- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
f- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime kayıtlı öğrenci olmamak.
g- Atanmaya hak kazanan adaylardan 5188 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin “ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SAĞLIK ŞARTLARI” başlıklı Yönetmelik uyarınca güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek üzere;
- Erkek adaylar için boyunun 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+20=95 kg veya en az 75-20=55 kg olmalıdır.)
- Kadın adaylar için boyunun 160 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+20=90 kg veya en az 70-20=50 kg olmalıdır.)
Destek Personeli (Aşçı)
a- Aşçılık ön lisans programından mezun olmak.
b- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
c- Vardiya usulü, hafta sonu ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
d- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
e- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime kayıtlı öğrenci olmamak.
f- MEB onaylı Hijyen Belgesi’ne sahip olmak
Destek Personeli (Şoför) (Erkek)
a- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b- C sınıfı sürücü belgesine ve SRC-2 belgesine sahip olmak.
c- Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak.
d- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
e- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
f- Vardiya usulü, hafta sonu ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
g- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime kayıtlı öğrenci olmamak.
Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)
a- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
c- Vardiya usulü, hafta sonu ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
d- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
e- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime kayıtlı öğrenci olmamak.
f- MEB onaylı Hijyen Belgesi’ne sahip olmak.
Destek Personeli (Kat Görevlisi)
a- Ortaöğretim kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ve dallarından mezun olmak.
b- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
c- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
d- Vardiya usulü, hafta sonu ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
e- Başvurunun son günü itibarıyla bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime kayıtlı öğrenci olmamak.
f- MEB onaylı Hijyen Belgesi’ne sahip olmak.
Destek Personeli (Kaloriferci)
a- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b- MEB onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.
c- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
d- Vardiya usulü, hafta sonu ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
e- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
f- Başvurunun son günü itibarıyla bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime kayıtlı öğrenci olmamak.
MEB PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacak. Aynı sayıda yedek aday da belirlenecek.
Yerleştirme sonuçları, 13 Mart 2026 tarihinde https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim, http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://personel.meb.gov.tr/ internet adreslerinden ilan edilecek.
Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacak. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.
Yerleştirme sonuçlarının yayımlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecektir. Yerleştirmesi yapılan adaylar, ayrıca bir tebligat yapılmaksızın yasal süre içerisinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç) yerleştirmesinin yapıldığı eğitim ve uygulama merkezinin bulunduğu valiliğe (il millî eğitim müdürlüğü) istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacak. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacak.
Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilgili valiliklerce tebligat yapılacak. Geçerli bir mazereti olmaksızın (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç) yasal süre içerisinde göreve başlamayan adaylarla sözleşme imzalanmayacak.
Yerleştirme sonucunda herhangi bir nedenle boş kalan pozisyonlara, belirlenen yedek adaylardan puan üstünlüğü esasına göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Yedek aday yerleştirme sonuçları Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet adresinden (https://personel.meb.gov.tr) ilan edilecek.