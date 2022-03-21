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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEB personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır ve kaç kişi alınacak?

MEB personel alımı başvuru tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 1.651 personel alımı yapacağını duyurmuştu. MEB, en az lise mezunu 1.588 sözleşmeli destek personeli ile 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu için personel istihdam edilecek. Peki, MEB personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır ve kaç kişi alınacak?

  • 01
    MEB personel alımı başvuru tarihleri 2022: MEB personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır ve kaç kişi alınacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)en az lise mezunu 1.588 sözleşmeli destek personeli olarak görev yapacak aşçı ve aşçı yardımcısı ile merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 63 sözleşmeli fizyoterapist istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "MEB personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır ve kaç kişi alınacak?" sorularına yanıt aradı. 2022 MEB personel alımı başvuru tarihleri...
  • 02
    MEB personel alımı başvuru tarihleri 2022: MEB personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır ve kaç kişi alınacak?

    MEB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Başvurular, 21.03.2022–01.04.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 01.04.2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

    Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  • 03
    MEB personel alımı başvuru tarihleri 2022: MEB personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır ve kaç kişi alınacak?

    MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı adayları, başvrularını  Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı resmi adresi https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden yapabilecek.

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
  • 04
    MEB personel alımı başvuru tarihleri 2022: MEB personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır ve kaç kişi alınacak?

    BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

    *Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,

    *Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge.
  • 05
    MEB personel alımı başvuru tarihleri 2022: MEB personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır ve kaç kişi alınacak?

    MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
  • 06
    MEB personel alımı başvuru tarihleri 2022: MEB personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır ve kaç kişi alınacak?

    Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

    Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

    Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.
  • 07
    MEB personel alımı başvuru tarihleri 2022: MEB personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır ve kaç kişi alınacak?

    Özel Şartlar

    a) Sözleşmeli Fizyoterapist

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun olanlardan sözleşmeli fizyoterapist pozisyonlarına, 13.11.2021 tarihli yerleştirmede en son ataması yapılmış adaydan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan üstünlüğü çerçevesinde sıradaki adayların atamaları yapılacaktır.
  • 08
    MEB personel alımı başvuru tarihleri 2022: MEB personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır ve kaç kişi alınacak?

    b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)

    - Lisans düzeyinde;

    Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

    - Ön Lisans düzeyinde;

    Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

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