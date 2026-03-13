Canlı
        Haberler Bilgi Gündem MEB personel alımı sonuç sorgulama ekranı: MEB 903 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden, nasıl bakılır?

        MEB personel alımı sonuç sorgulama ekranı: MEB 903 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştireceği 903 personel alımında gözler sonuçlara döndü. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri bünyesinde istihdam edilecek personeller için başvurular elektronik ortam üzerinden alındı. Alım kapsamında en fazla kontenjan yardımcı hizmetler personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli ve kat görevlisi kadrolarına ayrıldı. MEB 903 personel alımı sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden bakılır? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 14:50
        1

        Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri’nde görevlendirilmek üzere yapılacak 903 sözleşmeli personel alımı için başvurular elektronik ortam üzerinden tamamlandı. Sürecin sona ermesinin ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İstihdam kapsamında yardımcı hizmetler personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli başta olmak üzere farklı kadrolarda alım gerçekleştirilecek. Bu kapsamda “MEB 903 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır?” sorularının cevabı haberimizde...

        2

        MEB 903 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK

        Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerine toplam 903 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Alım kapsamında başvuruların 2-6 Mart tarihlerinde tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara döndü.

        3

        MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        MEB 903 personel alımı başvuru sonuçlarının 13 Mart bugün içinde açıklanması bekleniyor.

        4

        MEB YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

        MEB 903 personel alımı yerleştirme sonuçları kariyerkapisi.gov.tr/isealim , meb.gov.tr/ veya personel.meb.gov.tr/ internet adreslerinden ilan edilecek.

        MEB 903 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        MEB PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        MEB 903 sözleşmeli personel kadro ve branş dağılımı şu şekilde:

        Yardımcı Hizmetler Personeli: 327 kişi

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 127 kişi

        Büro Personeli: 121 kişi

        Kat Görevlisi: 113 kişi

        Aşçı: 75 kişi

        Sıhhi Tesisat Teknisyeni: 21 kişi

        Kaloriferci: 21 kişi

        Şoför: 20 kişi

        Elektrik Teknisyeni: 18 kişi

        Diyetisyen: 15 kişi

        Bilgisayar Teknisyeni: 15 kişi

        6

        PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

        MEB 903 personel alımları Ankara, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray’da bulunan 16 farklı eğitim ve uygulama merkezinde gerçekleştirilecek.

