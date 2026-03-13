MEB personel alımı sonuç sorgulama ekranı: MEB 903 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştireceği 903 personel alımında gözler sonuçlara döndü. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri bünyesinde istihdam edilecek personeller için başvurular elektronik ortam üzerinden alındı. Alım kapsamında en fazla kontenjan yardımcı hizmetler personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli ve kat görevlisi kadrolarına ayrıldı. MEB 903 personel alımı sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden bakılır? İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri’nde görevlendirilmek üzere yapılacak 903 sözleşmeli personel alımı için başvurular elektronik ortam üzerinden tamamlandı. Sürecin sona ermesinin ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İstihdam kapsamında yardımcı hizmetler personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli başta olmak üzere farklı kadrolarda alım gerçekleştirilecek. Bu kapsamda “MEB 903 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır?” sorularının cevabı haberimizde...
MEB 903 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerine toplam 903 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Alım kapsamında başvuruların 2-6 Mart tarihlerinde tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara döndü.
MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MEB 903 personel alımı başvuru sonuçlarının 13 Mart bugün içinde açıklanması bekleniyor.
MEB YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
MEB 903 personel alımı yerleştirme sonuçları kariyerkapisi.gov.tr/isealim , meb.gov.tr/ veya personel.meb.gov.tr/ internet adreslerinden ilan edilecek.
MEB 903 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MEB PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
MEB 903 sözleşmeli personel kadro ve branş dağılımı şu şekilde:
Yardımcı Hizmetler Personeli: 327 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 127 kişi
Büro Personeli: 121 kişi
Kat Görevlisi: 113 kişi
Aşçı: 75 kişi
Sıhhi Tesisat Teknisyeni: 21 kişi
Kaloriferci: 21 kişi
Şoför: 20 kişi
Elektrik Teknisyeni: 18 kişi
Diyetisyen: 15 kişi
Bilgisayar Teknisyeni: 15 kişi
PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
MEB 903 personel alımları Ankara, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray’da bulunan 16 farklı eğitim ve uygulama merkezinde gerçekleştirilecek.