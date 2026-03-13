Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri’nde görevlendirilmek üzere yapılacak 903 sözleşmeli personel alımı için başvurular elektronik ortam üzerinden tamamlandı. Sürecin sona ermesinin ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İstihdam kapsamında yardımcı hizmetler personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli başta olmak üzere farklı kadrolarda alım gerçekleştirilecek. Bu kapsamda “MEB 903 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır?” sorularının cevabı haberimizde...