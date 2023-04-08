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MEB personel alımı taban puanları açıklandı! KPSS-2023/4 yerleştirme tavan ve taban puanları...

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı KPSS tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB personel alımı taban puanları paylaşıldı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı MEB personel alımı KPSS-2023/4 tavan ve taban puanları...

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  • MEB personel alımı taban puanları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı KPSS-2023/4 yerleştirme tavan ve taban puanları...

    KPSS-2023/4 MEB personel alımı başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 ila 30 Mart tarihleri arasında alındı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat alımı yapacak. MEB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS-2023/4 Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları paylaşıldı. İşte 2023 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı taban puanları...
  • MEB personel alımı taban puanları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı KPSS-2023/4 yerleştirme tavan ve taban puanları...

    MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

    Bakan Özer, MEB personel alımında öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağına dikkat çekti.
  • MEB personel alımı taban puanları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı KPSS-2023/4 yerleştirme tavan ve taban puanları...

    MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    KPSS-2023/4: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

    MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • MEB personel alımı taban puanları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı KPSS-2023/4 yerleştirme tavan ve taban puanları...

    MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
  • MEB personel alımı taban puanları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı KPSS-2023/4 yerleştirme tavan ve taban puanları...

    MEB PERSONEL ALIMI TABAN PUANLARI

    KPSS-2023/4 Millî Eğitim Bakanlığı'nın Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları yayınlandı. MEB personel alımı taban ve tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

     

    KPSS-2023/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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