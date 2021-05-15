Spor salonları ne zaman açılıyor mu?

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış olması yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Tam Kapanma dönemine geçtiğimizi duyurdu. Eğitimde ise yüz yüze eğitime ara verildiğini ve sınavların ertelendiği açıklandı. Kararın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

MEB'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

MEB’ten Tam Kapanma kararı sonrası açıklama;

-Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

-Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00’dan itibaren başlayacaktır.

- Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaşmıştı.