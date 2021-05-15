OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

MEB'ten son duyuru: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman olacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Tam Kapanma tedbiri ile birlikte yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

MEB'ten son duyuru: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman olacak?

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış olması yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Tam Kapanma dönemine geçtiğimizi duyurdu. Eğitimde ise yüz yüze eğitime ara verildiğini ve sınavların ertelendiği açıklandı. Kararın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

MEB'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

MEB’ten Tam Kapanma kararı sonrası açıklama;

-Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

-Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00’dan itibaren başlayacaktır.

- Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaşmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! ŞOK! 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımda! - HABERLER
GÜNDEMŞok! 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımda!
YASAKLARI HİÇE SAYDILAR! Son dakika: İstanbul Karaköy'de gençler denize girdi!
GÜNDEMBurası: İstanbul! "Pes" dedirten olay!
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ve e-Devlet seyahat izin belgesi alma sistemi
GÜNDEMSeyahat izin belgesi alma sistemi
Spor salonları ne zaman açılıyor mu? 17 Mayıs'ta spor salonları açılır mı?
GÜNDEMSpor salonları ne zaman açılıyor mu?
Bayramda marketler açık mı? 15 Mayıs A101, BİM, ŞOK ve Migros marketlerin çalışma saatleri
GÜNDEMBayramda marketler açık mı?
ARAÇLA EZECEKTİ! Son dakika: İstanbul'da driftçiler dehşet saçtı: 3 yaralı
GÜNDEMOrtalık savaş alanına döndü! Drift dehşeti!
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Kavgayı ayırmak isterken canından oldular! - VİDEO HABER
GÜNDEMKavgayı ayırmak istediler! Sonrası akılalmaz!
YAĞMUR GELİYOR! Son dakika: 3 bölgede sağanak var - 15 Mayıs Hava Durumu
GÜNDEM3 bölgede sağanak! İşte hava durumu!
1100 TL yardım başvurusu sorgulama için TIKLA! Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEMPandemi destek başvurusu nasıl yapılır?
19 Mayıs ne zaman? 19 Mayıs resmi tatil mi? 2021 Resmi tatil günleri takvimi
GÜNDEM19 Mayıs resmi tatil mi?