MEBBİS giriş sayfası, öğretmenler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. MEBBİS üzerinden özeli eğitim ve öğretim modülü, personel işlemleri, ölçme ve değerlendirme ve mali takip modülleri gibi önemli konulara erişim mevcut. Ayrıca MEB duyuruları ve başvurular da MEBBİS üzerinden alınıyor. İşte MEBBİS giriş sayfası ve MEBBİS şifre yenileme yöntemi...

MEBBİS GİRİŞ!

MEBBİS'e giriş www.mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu ile giriş yapılıyor.

MEBBİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MEBBİS ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?

Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.

Yeni şifrenizi belirlerken son üç şifrenizden farklı bir şifre belirlemeniz gerekmektedir.

Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.

MEBBİS ŞİFRE YENİLEME İÇİN TIKLAYIN

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