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        Haberler Gündem Eğitim MEB’den yarın okulların tatil olduğu iddialarına açıklama

        MEB’den yarın okulların tatil olduğu iddialarına açıklama

        Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okulların yarın tatil olduğu iddialarını yalanlayarak, okulların açık olacağı vurgusunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 17:47 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:48
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        MEB'den yarın okulların tatil olduğu iddialarına yanıt
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        Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okulların yarın tatil olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Okulları yarın tatil olduğu iddialarını yalanlayan yetkililer, yarın okulların açık olacağı vurgusunu yaptı.

        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün Bakan Tekin ile beraber yaptığı 'Eğitimcilere yönelik şiddete ilişkin basın açıklaması'nda yarın 81 ilde iş bırakacaklarını ifade etmişti.

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