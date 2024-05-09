MEB’den yarın okulların tatil olduğu iddialarına açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okulların yarın tatil olduğu iddialarını yalanlayarak, okulların açık olacağı vurgusunda bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okulların yarın tatil olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Okulları yarın tatil olduğu iddialarını yalanlayan yetkililer, yarın okulların açık olacağı vurgusunu yaptı.
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün Bakan Tekin ile beraber yaptığı 'Eğitimcilere yönelik şiddete ilişkin basın açıklaması'nda yarın 81 ilde iş bırakacaklarını ifade etmişti.