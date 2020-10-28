HABERTURK.COM / İHA

Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı 28 Ekim Çarşamba günü 14.00’ten itibaren açılacak. İlk 2 gün ücretsiz hizmet verilecek hatta, günde 352 sefer yapılacak.

Diğer toplu ulaşım araçlarıyla da entegrasyonu bulunan hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek. 6 ilçeyi birbirine bağlayan hattın deneme sürüşünün görüntüleri ortaya çıktı.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO HATTI DURAK İSİMLERİ

28 Ekim günü hattın; Mahmutbey, Göztepe Mahallesi, Yüzyıl-Oruç Reis, Tekstilkent -Giyimkent, Karadeniz Mahallesi, Yeni Mahalle, Kâzım Karabekir, Yeşilpınar, Veysel Karani- Akşemsettin, Çırçır Mahallesi, Alibeyköy, Nurtepe, Kağıthane, Çağlayan, Mecidiyeköy durakları yolcularla buluşacak. İkinci etapta da Fulya, Yıldız, Beşiktaş, Kabataş durakları devreye alınacak.