"Meclis, elini taşın altına koymalıdır"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

DHA'nın haberine göre Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' süreci hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyu ile paylaştığı rapora ilişkin şunları söyledi:

"Açık söylemeliyim ki; komisyon raporunun eksiklikleri, yetersizlikleri var. Toplumsal gerçeklerle uyumlu olmayan yönleri var. Raporda kullanılan dil eski ezberlere dayanıyor, oysa bu raporun dili, çözüm ve yepyeni bir dil olmalıydı. Kürt meselesini sadece bir güvenlik sorunu, terör sorunu gibi parantezler içine sıkıştırmaya kalkmanız kabul edilebilir bir şey değil, bu aynı zamanda toplumsal, siyasal ve tarihsel yangını görmezden gelmek demektir. Kürt korkusuna dayalı, hakikatten uzak bir siyaset mantığından çıkmanın zamanı geldi. Barış ve demokratik toplum süreci olarak nitelendirdiğimiz süreçte muhalefet şerhimizi ortaya koyduk ve rapor ile ilgili değerlendirmelerimiz raporun ek bölümünde yer aldı. Diğer taraftan komisyon raporunda yer alan kimi yasal düzenlemeler ve demokratikleşme çerçevesi de elbette önemlidir. Türkiye'nin sorunlarına derman olmaya adaydır; ama raporun gereklilikleri yerine getirilirse. Raporda yer alan yasal ve demokratik öneriler için bayram sonrasını beklemeye gerek yoktur. TBMM eğer halkların en büyük temsiliyetinin olduğu bir yer ise rapordan hareketle Meclis, elini acilen taşın altına koymalıdır. Bu kapsamda tek bir yasal değişikliğe gerek olmayan önerilerin hayata geçirilmesi için beklemeye gerek yoktur. Bakın raporda yer alan, 'AİHM ve AYM kararları uygulansın' vurgusu için yargı erkinin beklemesini gerektiren hiçbir şey yok. Bu bekleme son derece keyfidir. Demirtaş, Yüksekdağ, Kavala ve Atalay neden hala içeride, kayyımlar halen neden belediye başkanlarının ve eş başkanlarının koltuğunda oturuyor?"