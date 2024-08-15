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        Meclis ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 29. Dönem TBMM açılış tarihi

        Türkiye Büyük Millet Meclisi, 30 Temmuz'da tatile girmişti. TBMM yeni yasama döneminde ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalar gündeme gelmeye devam edecek. Meclis'ten çıkacak kararlar için toplantılar da yakından takip edilecek. İşte "Meclis ne zaman açılacak, 29. Dönem TBMM tatili ne zaman ve hangi tarihte bitecek?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 12:55 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:55
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Meclisin yeni dönemde pek çok konuyu gözden geçirilmesi bekleniyor. Peki Meclis ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 29. Dönem TBMM açılış tarihi

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        TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

        Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.

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