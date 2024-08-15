Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Meclisin yeni dönemde pek çok konuyu gözden geçirilmesi bekleniyor. Peki Meclis ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 29. Dönem TBMM açılış tarihi