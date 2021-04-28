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Doktorlar ve tıp öğrencileri için iletişim ve konsültasyon platformu olan Medklik, B4YO Capital'den yatırım aldığını duyurdu.

Girişimden yapılan açıklamada, platforma üye doktorlar ve öğrenciler, mobil uygulama içerisinde veya web ara yüzünde herhangi bir hastalığın tedavisinde yardımcı olacak bilgilerin girişini yaparak alanında uzman doktorlardan konsültasyon desteği alabilme, arşivlenen vaka ve veriler üzerinden klinik çalışmalar yürütebilme özelliklerinden faydalanabiliyor.

Ayrıca platform üzerinden webinarlara ve özel temalı gruplara katılarak ilgi duyulan alanlarda network yapabilme imkanı da bulunuyor.

2018'den bu yana Türkiye'nin 81 ilinde 24 bin üyeye erişen girişimin kurucu ortağı Dr. Fahri Yılmaz, "B4YO'dan aldığımız yatırımla, ekibimizi ve teknolojik altyapımızı geliştirip, hedefli bir pazarlama stratejisi ile uygulamayı daha fazla doktora ve tıp öğrencisine ulaştırmak istiyoruz" dedi.