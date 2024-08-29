Meg Ryan'ın 2 yaşındayken evlat edindiği kızı 20 yaşında oldu
Meg Ryan'ın henüz 2 yaşındayken Çin'den evlat edindiği kızı Daisy True Ryan, artık 20 yaşında. Anne - kızın nadiren bir arada görüldüğü fotoğrafları çekildi
Ünlü oyuncu Meg Ryan, kızıyla New York sokaklarında görüntülendi.
62 yaşındaki Hollywood yıldızı, kızı Daisy True Ryan ile alışverişe çıkmıştı.
Meg Ryan ve 20 yaşındaki kızının, kitapçıya girip yeni kitaplar aldığı görüldü.
Meg Ryan, kızı Daisy True'yı 2006'da Çin'de evlat edinmişti. Dasiy True, o zaman 2 yaşındaydı.
Meg Ryan'ın aynı zamanda eski eşi Denis Quaid ile birlikteliğinden Jack Quaid adında bir oğlu bulunuyor.
Meg Ryan, 'Harry Sally ile Tanışınca', 'Erkek Severse', 'Flesh and Bone', 'Sevginin Bağladıkları', 'Fransız Öpücüğü' ve 'Melekler Şehri' gibi filmlerle hafızalara kazındı.