Mega Metal halka arz talep toplama tarihi: Mega Metal kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar var?

Mega Metal halka arz talep toplama tarihi: Mega Metal kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar var?

1 Şurada Paylaş!









Mega Metal halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Mega Metal halka arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı gibi detaylar belli oldu. 'MEGMT' Bist kodu ile işlem görecek olan halka arzda paylar ireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Peki, Mega Metal halka arz ne zaman, kaç lot verir? İşte, konuya dair güncel bilgiler...