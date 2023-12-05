Mega Metal halka arz talep toplama tarihleri: Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz oluyor. Geçen hafta SPK'den halka arz onayı alan Mega Metal'in talep toplama tarihleri belli oldu. Mega Metal halka arz hisse fiyatı 28,30 TL olarak belirlenirken; 53,000,000 lot dağıtacak. Yatırımcılar için "Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, MEGMT BİST koduyla işlem görecek halka arza dair detaylar...
Mega Metal halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Mega Metal halka arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı gibi detaylar belli oldu. 'MEGMT' Bist kodu ile işlem görecek olan halka arzda paylar ireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Peki, Mega Metal halka arz ne zaman, kaç lot verir? İşte, konuya dair güncel bilgiler...
MEGA METAL HALKA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama tarihleri 7-8 Aralık 2023 olarak belirlendi.
MEGA METAL KAÇ LOT VERİR?
Mega Metal, toplamda 53.000.000 TL nominal değerli paylar ile birlikte ek talep gelmesi durumunda 9.750.000 TL lot dağıtımı yapacak. Halka arz izahnamesinde ek satışın bireysel yatırımcılara yapılacağı belirtildi. Ayrıca bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım gerçekleştirilecek.
Bireysel yatırımcıların katılım sayısına göre olası dağıtım tablosu şu şekilde:
2 milyon katılımcı: 24 lot (680 TL)
2,5 milyon katılımcı: 20 lot (566 TL)
3 milyon katılımcı: 16 lot (453 TL)
3,2 milyon katılımcı: 15 lot (425 TL)
3,5 milyon katılımcı: 14 lot (396 TL)
4 milyon katılımcı: 12 lot (340 TL)
MEGA METAL HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Halka arzda paylar, 28,30 TL sabit fiyattan satılacak. Ayrıca pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Pay talebi için ilgili kurumların halka arz talep giriş ekranı kullanılacak.
MEGA METAL HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Mega Metal halka arza diğer başvuru yerleri ilerleyen aşamalarda tamamlanacak.
MEGA METAL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. katılım endeksine uygun bir halka arz değil.